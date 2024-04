Maria in lichtjeszee de Urbanuskerk uit gedragen: "Zij is voor ons heel bijzonder"

Bijzondere kans

Voor vier vrijwilligers van de kerk is de processie éxtra bijzonder. Zij mogen Maria namelijk dragen. "Wanneer draag je Maria nou? Dat gebeurt niet zo vaak", glundert Marcel van der Velde. "Voor mij is het ook een enorme eer, vertelt Wim Stronkhorst. "Wij eren Maria. Zij is voor ons heel bijzonder en je hebt eigenlijk nooit de kans om het op deze manier te laten zien."

Ook voor de 13-jarige Gabrielle en 18-jarige Beau was een speciale taak weggelegd. Als misdienaar gingen zij op kop in de processie. "Je voelt je wel belangrijk als je in je lange gewaad met een kaars voor al die mensen uitloopt. Een beetje een voorbeeldfiguur. Dat is wel heel mooi", vertelt Beau.

De relieken en het Maria-beeld zijn dit weekend nog te bezoeken bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.