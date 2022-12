Podcast Brand in de Urbanus, luister nu naar de tweede aflevering Verhit

Terwijl de brand zich razendsnel verspreidt, ziet de menigte die zich op 15 september 2018 rond de Urbanuskerk in Amstelveen heeft verzameld de brandweer niet blussen. Het zorgt voor een nare confrontatie, maar kan de brandweer iets doen aan het bluswatertekort? En had de brand voorkomen kunnen worden? Luister nu de tweede aflevering van 'Brand in de Urbanus.'

"Er zijn mensen van mijn dienst belaagd en die hebben aangifte gedaan", vertelt de officier van dienst van brandweer Amsterdam-Amstelland Rik Jonkman over die avond aan verslaggever Celine Sulsters. "Een van mijn collega's is door een hond gebeten van een van de mensen die aan de afzetting stond. Dat is niet tof."

Maayan Martens zit bij de vrijwillige brandweer en woont in Amstelveen. Hij snapt goed waar de emoties vandaan komen. "Ik ken de kerk natuurlijk heel goed. Als je het Amstelveense stadszicht beschrijft, zijn voor mij de Poel, de Urbanuskerk en het gemeentehuis kenmerkend. Als één zo'n icoon in brand staat, dan doet dat wel wat." Toch overvalt de heftige reactie van de omstanders hem. "Er wordt gewoon in je oor geschreeuwd en gescholden. Je wordt soms vastgepakt en de andere kant opgeduwd", omschrijft hij. Maayan kan het wel relativeren: "Ik zeg altijd: Mensen richten zich meer tegen het uniform en de gebeurtenis dan tegen de mens in het uniform."

In aflevering 1: Vlammenzee beleef je de brand door de ogen van verschillende betrokkenen. De podcast Brand in de Urbanuskerk is tot stand gekomen met een bijdrage van de Mediaraad Amstelveen.