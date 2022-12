Amstelveense Urbanus krijgt nieuwe ramen: "Feniks herrijst uit as van afgebrande kerk"

De Amstelveense Urbanuskerk heeft sinds vandaag nieuwe ramen die symbool staan voor de herbouw na de verwoestende brand in 2018. In de kleurrijke vensters is een feniks verwerkt die symbolisch herrijst uit de as op de plek waar de brand ontstond, en op weg is naar de hemel.

"Die staat voor de wederopbouw van de kerk en het vertrouwen in de toekomst", licht Hans van der Valk van Glasatelier Oud Rijswijk toe. Hij heeft met zijn team het ontwerp van restaurateur Bert Jonker tot leven gewekt op de glas-in-loodramen. "De feniks wordt geïnspireerd door de Heilige Geest in de rechterbovenhoek, die is afgebeeld met een duif." Het ontwerp is gewaagd, omdat het veel moderner is dan veel andere elementen in de 19e-eeuwse kerk. Van der Valk vindt het een mooie keuze. "Mensen zien vaak een oudere kerk en denken dan dat het allemaal één stijl is, maar vaak zit daar dan driehonderd jaar werk in, over verschillende periodes."

Kerstuitzending Urbanuskerk Op 24 december gaat de Urbanuskerk in Amstelveen weer open voor publiek. Meegenieten van de gezinsviering vanuit de gerenoveerde kerk? NH Nieuws zendt deze live uit!