Amstelveense katholieken geroerd door komst heilige Bernadette naar Urbanuskerk

Een bezoeker op leeftijd vreest de reis nooit meer te kunnen maken. "Ik wilde erheen, maar het wordt te lastig en vermoeiend." Ook zij is blij dat Lourdes nu naar haar toe is gekomen.

Sommigen hopen stiekem dat ze tijdens of na hun bezoek een wonder mee mogen maken. "Ik kom net uit het ziekenhuis en hoop toch dat dit me nog meer helpt", vertelt iemand.

Een wonder?

Twee bezoekers die in Lourdes zijn geweest zijn ervan overtuigd dat hen daar écht een wonder is overkomen. "Tijdens een processie kreeg ik heel erg kramp in mijn knie. Toen vroeg ik Maria om me te helpen, want ik kon niet verder lopen. Op dat moment heeft ze me genezen", vertelt een van hen. Een ander bezocht de heilige bron tijdens haar zwangerschap. "Voor ik erheen ging lag mijn dochter volgens de artsen verkeerd en toen ik terugkwam is alles goed gegaan."

Jongerden probeert de verwachtingen een klein beetje bij te stellen: "Mensen zullen niet meteen letterlijk lichamelijk genezen, maar wel geestelijk. Dit is een plek van hoop waar je samen kracht vindt in het gebedsleven en persoonlijke leven."

Na de Urbanuskerk gaan de relikwieën van Bernadette voor drie dagen naar het Heiloo.