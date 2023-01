Podcast Brand in de Urbanus, luister nu naar de laatste aflevering: Heimwee

Zo'n twee jaar na de brand in de Bovenkerkse Urbanus kan de herbouw beginnen. De parochie geeft architect Cor Bouwstra de opdracht om in het hoofd van zijn negentiende eeuwse collega Pierre Cuypers te kruipen en de kerk meer 'Cuypers' te maken dan voor de brand. Luister nu de vierde aflevering van 'Brand in de Urbanus.'

"We gaan zoveel mogelijk het karakter van die kerk versterken", verwoordt Bouwstra zijn gedachten op het moment dat hij een begin maakte met de planning van de herbouw. Dat betekent dat de architect, net als Pierre Cuypers eind negentiende eeuw, de neogotiek moest omarmen. Deze bouwkunststroming laat zich inspireren door de middeleeuwse gotische stijl. Kenmerkend voor deze stijl zijn gewelven, spitsbogen, hoge vensters met glas-in-loodramen en veel decoraties. Hoe graag Cuypers zijn kerken met decoraties versierde, blijkt als na de brand de witte verf van de muren loslaat. Eronder zitten kleurrijke muurschilderingen verstopt, die tijdens de tweede beeldenstorm in de twintigste eeuw blijkbaar moesten verdwijnen. Net als vele beelden, de preekstoel en een aantal altaren. Lukt het Bouwstra om de Urbanuskerk hasar 'glans' terug te geven?

Verslaggever Celine Sulsters gaat deze aflevering ook in gesprek met restaurator en conservator Jazzy de Groot. Zij heeft er haar missie van gemaakt om de veertien zwaarbeschadigde kruiswegstaties, die de lijdensweg van Christus laten zien, te restaureren. "Toen we wisten dat het kón, was de vraag hoe we het gingen financieren", vertelt ze. Jazzy aan het werk zien? Bekijk dan onderstaande reportage met Jazzy. Tekst gaat verder

