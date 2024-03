Oud-Ajacied Edo Ophof trots op zijn haasje: "Stoere jongen, maar volkslied deed wel wat"

Ophof kan zich zijn debuut in het Nederlands elftal nog goed herinneren. Dat was op 25 maart in 1981 tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. In Rotterdam won Oranje met 1-0 dankzij een doelpunt van Arnold Mühren.

Ophof: "Het was uitverkocht, zestigduizend man. Als je daar dan staat en ze beginnen het volkslied te spelen... Dan ben je een stoere man, maar toen dacht ik wel: 'Als ik twee keer met mijn ogen knipper dan begin ik te huilen'. Dat doet absoluut wat."

"Het is iets aparts", vindt ook Kreek die na zijn debuut in 1995 tegen Portugal (0-1) eveneens een haasje ontving van de KNVB. "Ik heb de eer gehad om één interland te mogen spelen. Ik vind vooral dat als sporters iets gewonnen hebben en daarna het volkslied wordt gespeeld. Dat geeft rillingen."