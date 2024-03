John van 't Schip vertrekt als trainer, maar blijft bij Ajax: "Praten over een andere rol"

"Alex Kroes is begonnen", doelde Van 't Schip op de nieuwe algemeen directeur van Ajax. "Hij is met veel mensen aan het praten. We hebben ook over mijn toekomst gesproken. Ik stop als hoofdtrainer. Dat is duidelijk. Maar we praten wel over een andere rol voor meerdere jaren. Daarover is niets duidelijk nog. Ik wil daar nu ook niet over praten. Ik wil me volledig focussen op de laatste acht duels met Ajax. Dat is voor mij geen probleem."

De 60-jarige Van 't Schip is sinds eind oktober hoofdtrainer van Ajax, na het vertrek van Maurice Steijn. Hij zou eigenlijk een rol in het technisch management krijgen en staat nog tot de zomer van 2025 bij de club uit Amsterdam onder contract.

Verandering

Van 't Schip wilde niet zeggen of hij graag hoofdtrainer van Ajax had willen blijven. "Dan beginnen we over 'als dit' en 'als dat', dat heeft geen zin", zei hij. "Ik communiceer het nu, maar voor mij was dit al wel duidelijk. Toen ik bij Ajax tekende, zou ik eigenlijk Klaas-Jan Huntelaar en Kelvin de Lang ondersteunen en een verlengstuk zijn naar de jeugdopleiding op De Toekomst. Maar dingen kunnen snel veranderen in het voetbal. Na dit seizoen zal ik nog eens uitgebreid met Kroes spreken. Volgens mij is het de bedoeling dat mijn nieuwe contract tegelijkertijd met zijn verbintenis afloopt."

Kroes heeft een driejarig contract bij Ajax ondertekend. "Hij maakt een gedreven en energieke indruk op me", zei Van 't Schip. "Maar hij staat voor een gigantische klus. Het zal best wel even duren voordat zichtbaar is waar hij mee bezig is."

Kroes is niet alleen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Hij wil ook een directeur transferzaken en hoofd jeugdopleiding aanstellen.