Seizoenkaarthouders Ajax betalen komend seizoen 5 procent meer vanwege inflatie

Wie een seizoenskaart bij Ajax heeft, kan 'm vanaf vandaag alweer verlengen voor volgend seizoen. Ondanks dat de club nog midden in een legendarisch slecht seizoen zit, kost een stoeltje in de Johan Cruijff Arena volgend seizoen wel duurder. "De prijs van je kaart is met een indexatie van 5 procent licht gestegen. Dit is mede gebaseerd op de gestegen inflatie", schrijft Ajax aan de seizoenkaarthouders.