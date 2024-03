Vele handen maken licht werk tijdens schoonmaakdagen van zwembad Het Baafje

De schoonmaakdagen van Het Baafje zorgen voor een drukte van belang in het zwembad. Nu het Heiloose buitenbad voorlopig van de ondergang gered is, wordt er door vele vrijwilligers hard gewerkt om het schoon en opgeruimd te hebben voor de opening op 1 mei. "Het is supermooi om te zien hoeveel mensen zich hebben aangemeld om te komen helpen", vindt Lotte Blesgraaf van Red het Baafje.