Live NH Sport: Telstar tegen Jong Utrecht op weg naar nummer zeven in eigen huis

Tegenstander Jong Utrecht is aan een slechte reeks bezig en verloor de laatste vijf wedstrijden. Die ploeg is daardoor op de laatste plaats in de competitie beland. Het verschil met Telstar, dat achttiende staat, is vier punten. Wil Telstar in de vierde periode nog iets doen dan zal het met niets minder dan een overwinning genoegen moeten nemen.

Puzzel

Wat dat betreft komt het slecht uit dat topscorer Eddahchouri nog altijd niet inzetbaar is en dat El Kachati, die de laatste weken goed op dreef is, ontbreekt vanwege een schorsing. Trainer Uli Landvreugd moet voorin puzzelen, omdat ook Gravenberch niet van de partij is. Hoe de puzzel gelegd wordt en of alle stukjes passen hoor je vanavond van verslaggever Frank van der Meijden. De aftrap is om 20.00 uur.

Tekst gaat verder onder de foto.