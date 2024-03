Hoe Bob Marley, Boef en Scooter zijn verweven in de Noord-Hollandse goaltunes

In tegenstelling tot de andere Noord-Hollandse clubs heeft Ajax geen goaltune. "Zo lang ik al stadionspeaker ben is dat zo, wij houden het bij de doelpuntenmaker", vertelt Rob van Rossum. De stem van de Amsterdamse club doet deze klus al ruim tien jaar. "Vroeger kan ik me herinneren speelde we het nummer 'Madness' van de Engelse groep Embarrassment af na een treffer."

Bob Marley

"Wat ik zelf heel bijzonder vind, is het nummer 'Three little birds' van Bob Marley dat we in de rust laten horen", aldus Van Rossum. De stadionspeaker kan vooral het verhaal erachter waarderen. "In 2008 speelde Ajax een vriendschappelijke wedstrijd tegen Cardiff City en na de wedstrijd moesten onze fans even blijven zitten. De huis-dj van de club uit Wales besloot toen dit nummer van Bob Marley te draaien. Waarop de Ajax-supporters massaal meezongen."

