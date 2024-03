Volendam-fans gooien handdoek in de ring na 0-4 nederlaag: "Nog acht wedstrijden en dan houdt het op"

FC Volendam kwam er in de burenderby niet aan te pas. "Eigenlijk kun je iedere wedstrijd van tevoren uittekenen. Het is nu al de vierde thuiswedstrijd op rij dat je er vier of vijf tegen krijgt. En we zijn kansloos in alle wedstrijden", sprak een zichtbaar teleurgestelde supporter.

De Volendammers staan achttiende en dus laatste in de eredivisie. Om directe degradatie te ontlopen, moet Volendam minstens zestiende eindigen. Het verschil met RKC, dat momenteel zestiende staat, is acht punten op de ranglijst. "Nog acht wedstrijden en dan houdt het op", aldus een fan die zijn conclusies al getrokken heeft na het verlies tegen AZ.