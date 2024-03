Heropbouw bij FC Volendam: club haalt helden Jack Tuijp en Arnold Mühren weer aan boord

Het plan is dat zij FC Volendam 'op de achtergrond op regelmatige basis te adviseren op voetbaltechnisch gebied'. "De voetbaltechnische experts, die opereren op de achtergrond, delen hun kennis en kunde over zowel het eerste team, als de jeugdopleiding", schrijft de club op de website.

Tuijp speelde in drie periodes voor FC Volendam. Daarin maakte hij vele doelpunten voor Het Nieuwe Oranje. In 2008 werd hij kampioen van de eerste divisie, waarna hij met FC Volendam de eredivisie in ging. Na zijn carrière werkte hij enige tijd op de commerciële afdeling van de club. De 72-jarige Mühren begon zijn carrière in Volendam en maakte furore bij Ajax en Ipswich Town. Hij speelde met het Nederlands elftal de EK-finale van 1988 waarin hij de voorzet op het legendarische doelpunt van Marco van Basten gaf.

Crisis

Afgelopen jaar werd het voltallige bestuur van FC Volendam ontslagen door de RvC. Daaronder viel ook voorzitter Jan Smit. Vervolgens besloot Team Jonk om op te stappen, waarna de club in een bestuurscrisis belandde.

Tijdens een verhitte arbitragezaak tussen FC Volendam en Team Jonk werd bepaald dat laatstgenoemde geld van de club krijgt. Tijdens een tussenvonnis oordeelde de arbitragecommissie zat Volendam oud-trainers Wim Jonk en Matthias Kohler nog tot vijf maanden salaris moet uitkeren. Ook de vertrokken technisch directeur Jasper van Leeuwen en hoofd jeugdopleiding Ruben Jongkind krijgen nog tot mei betaald, zo oordeelde de rechtbank in Alkmaar eerder deze week.

De club uit het vissersdorp bezet momenteel de laatste plaats in de competitie. Het team van trainer Regillio Simons neemt het zondag om 12.15 uur in eigen huis op tegen AZ.