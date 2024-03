Drie afgekeurde goals helpen FC Volendam aan gelijkspel tegen PEC Zwolle

De thuisploeg rook bloed na de openingstreffer. Voor het eigen doel overleefde Volendam een hachelijk moment doordat Mirani de bal tegen zijn eigen keeper schoot. Even later werd een treffer van Vellios afgekeurd. Het wachten was op een tweede van PEC, maar in de 70e minuut zette Mirani zijn ploeg op gelijke hoogte. Bij een hoekschop was hij alert na een foutje van Schendelaar en tikte daarmee de 1-1 binnen.

Het was richting het einde vooral tegenhouden van de ploeg van Simons. PEC Zwolle kwam er een aantal keren goed uit, maar in de afronding was het onnauwkeurig. In de 92e minuut leek de Volendamse defensie alsnog te bezwijken, want Vellios schoot de bal ongenaakbaar binnen. Maar voor de derde keer werd een Zwolse treffer afgekeurd.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Payne (Payne/83), Benamar (Karim/70), Mirani, Flint, Plat; De Haan, Maulun (Van Driel/75), Booth, Ould-Chikh, Semedo (Hoeve/83)