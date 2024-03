Stug Telstar houdt het niet lang genoeg vol in Friesland en verliest van Cambuur

De volle maan scheen prachtig boven een sfeervol Cambuurstadion waar Telstar voorzichtig begon. Na een kwartier voetballen kregen de Velsenaren de eerste kans via Youssef el Kachati. Tegen de Friezen kon trainer Ulrich Landvreugd gewoon beschikken over Danzell Gravenberch. De spits moest vorige week geblesseerd op de brancard het veld verlaten, maar zijn enkelblessure viel achteraf mee. Tegenvaller was de afwezigheid van Devon Koswal. De verdediger haakte in de warming-up geblesseerd af. Mees Kaandorp startte voor hem in de basis.

Geen creativiteit

Bij Cambuur, dat vier duels op rij had verloren, ontbrak het aan creativiteit voorin waardoor de hechte verdediging van Telstar eenvoudig overeind bleef. Toch gaven de Witte Leeuwen in de 25e minuut een aardige kans weg. Aanvoerder Mitch Apau voorkwam echter dat een Cambuur-aanvaller de bal van dichtbij kon binnentikken .

De grootste kans in de eerste helft kreeg Sekou Sylla tien minuten voor de rust. Hij dook op bij de tweede paal, maar Telstar-keeper Ronald Koeman Junior redde met een uitstekende reflex.

