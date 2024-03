Rentree in stadion levert AZ Vrouwen veel enthousiaste fans én punt op tegen Twente

Doelpuntenmaakster Floor Spaan maakte tegen FC Twente haar negende goal van het seizoen: "Toen ik de bal in het doel zag belanden, was ik dolgelukkig. Het is een droom die uitkomt. Als klein meisje droom je ervan om in een Nederlands stadion te mogen spelen, maar als je ook nog eens weet te scoren, is dat de kers op de taart. Het is een vreemd gevoel en gezicht om te zien hoeveel mensen je naam roepen en dat er zoveel mensen voor ons komen. Hopelijk kunnen wij hier vaker spelen."



