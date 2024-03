Hoofdtrainer Wouter de Vogel beloond met nieuw contract bij AZ Vrouwen

AZ maakte in februari al bekend het seizoen af te maken met De Vogel. De club is zo tevreden over zijn ontwikkeling dat zijn aflopende contract met twee jaar is verlengd. De voormalig profvoetballer van onder meer SC Telstar, ADO Den Haag en FC Dordrecht heeft eveneens een verleden als (jeugd)speler van AZ. In het seizoen 2022-2023 keerde de 33-jarige terug bij de club uit Alkmaar, ditmaal met de ambitie om trainer te worden.

''We zijn erg blij met deze ondertekening. Wouter is jong, stopt veel energie in het trainerschap en weet in zijn eigen taal de AZ-visie over te brengen op zijn speelsters. Tot dusver heeft hij de rol als hoofdtrainer zeer goed ingevuld en heeft hij bewezen de juiste man op de juiste plek te zijn'', reageert technisch manager Stefanie van der Gragt.

Tekst gaat verder onder de X-post.