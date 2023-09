AZ Vrouwen haalt Van Lunteren uit voetbalpensioen

Voormalig international Desirée van Lunteren maakt ruim een jaar na haar afscheid nu verrassend en onverwachts haar rentree in het voetbal. Ze heeft een contract getekend bij het vrouwenteam van AZ.

Van Lunteren speelde 84 keer in Oranje en maakte deel uit van de ploeg die in 2017 Europees kampioen werd en in 2019 als tweede eindigde op het WK.

De 30-jarige verdedigster nam vorig jaar april afscheid bij PSV. Ze wilde meer tijd aan haar gezin besteden en zich richten op een maatschappelijke carrière. Ze is daar kennelijk op teruggekomen, getuige de aankondiging van AZ dat Van Lunteren voor één jaar heeft getekend.

Van Lunteren kwam eerder ook uit voor Ajax. In dertien seizoenen clubvoetbal behaalde ze drie landstitels en won ze vier keer de KNVB-beker.