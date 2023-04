Van der Gragt nieuwe technisch manager AZ Vrouwen

Eén dag na de bekendmaking dat Stefanie van der Gragt na het aankomende WK zal stoppen als voetbalster, heeft de Heerhugowaardse al een nieuwe baan gevonden. Van der Gragt zal spoedig bij de AZ Vrouwen in dienst treden als technisch manager.

De 30-jarige Van der Gragt zal op korte termijn een driejarig contract tekenen in Alkmaar. De 101-voudige international keert met deze stap terug naar de club waarmee ze in het seizoen 2009-2010 landskampioen werd en een jaar later de beker won.

Na haar tijd bij AZ kwam Van der Gragt ook nog uit voor Telstar, FC Twente, Ajax, Bayern München en FC Barcelona. Momenteel speelt de centrale verdediger bij het Italiaanse Internazionale.

Verguld

Robert Eenhoorn, Algemeen Directeur van AZ, is verguld met de komst van Van der Gragt: "Met het aantrekken van Stefanie hebben we een hele belangrijke slag geslagen. Stefanie kent de voetbalwereld door en door en heeft een wereldwijd netwerk. Met haar aan het roer van AZ Vrouwen gaan we op onze manier bouwen aan een succesvolle periode."

De AZ Vrouwen keren met ingang van volgend seizoen terug in het vrouwenvoetbal. Onlangs werd al bekend dat Mark de Vries een eenjarige verbintenis heeft ondertekend en de trainer zal worden van de Alkmaarse formatie.