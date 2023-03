Trainer Mark de Vries verhuist mee van VV Alkmaar naar AZ Vrouwen

Mark de Vries is de nieuwe trainer van de AZ Vrouwen. De oud-voetballer was de afgelopen twee seizoenen al trainer van VV Alkmaar. AZ neemt de licentie over van VV Alkmaar en De Vries gaat dus ook mee. De trainer heeft een contract getekend tot medio 2024.

VV Alkmaar-trainer Mark de Vries stuurt zijn speelsters aan - Orange Pictures

AZ had in het verleden (2007 tot en met 2011) al een vrouwenteam, maar dat stopte destijds wegens de financiële situatie. In die eerdere periode van AZ werd de club drie keer landskampioen. De Vries spreekt dan ook van een mooie kans. "Er is hier echt een eigen werkwijze. Ik ben er erg benieuwd naar, evenals de filosofie binnen de club." Tekst gaat verder onder de tweet.

Mitchell Meijer is door AZ aangesteld als hoofd jeugdopleiding. Hij is al werkzaam in de jeugdopleiding van de Alkmaarders. De Vries en VV Alkmaar spelen vanavond vanaf 19.30 uur tegen PEC Zwolle. Die wedstrijd is op het complex van AFC '34, terwijl Wijdewormer volgend seizoen de uitvalsbasis wordt. De jeugd (beloften, M017 en MO15) blijven wel in Alkmaar bij AFC '34.