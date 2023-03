VV Alkmaar grijpt naast halvefinaleplek in de beker

Voor VV Alkmaar is het bekeravontuur ten einde. De eredivisionist werd uitgeschakeld door de beloftenploeg van PSV in de kwartfinale van de KNVB-beker. Een doelpunt van Dieke van Straten bleek voldoende: 0-1.

Eerder versloegen de jonge vrouwen van PSV al Telstar in de vorige ronde. VV Alkmaar was gewaarschuwd, maar kwam er in de openingsfase nauwelijks aan te pas. Alleen Veerle van der Most en Jasmijn van der Heijde konden voor wat gevaar zorgen.

