Bekerhouder Ajax Vrouwen uitgeschakeld in kwartfinale, VV Alkmaar na penalty's door

De KNVB-beker voor vrouwen krijgt dit jaar een nieuwe winnaar. Titelhouder Ajax Vrouwen is in de kwartfinale uitgeschakeld door koploper FC Twente. In Enschede wonnen de Tukkers met 2-1.

In de bekertopper in de kwartfinale startte de ploeg van trainer Suzanne Bakker prima. Nadine Noordam kreeg na twee minuten al de uitgelezen kans op de openingstreffer, maar via een speler van Twente ging de inzet naast. Tiny Hoekstra was vervolgens ook nog dichtbij de Ajax-voorsprong. Vlak voor rust bewees keepster Lize Kop haar ploeg een goede dienst. Na een handsbal van Quinty Sabajo volgde een strafschop. Kop stopte de inzet van Fenna Kalma met een prima redding.

In de tweede helft had Ajax meer te vrezen voor Twente, dat in de 48e minuut op voorsprong kwam. Kalma zette de thuisploeg op 1-0 en na een kwartier later wist ze Kop opnieuw te passeren: 2-0. De tweede treffer was er eentje om in te lijsten, want haar afstandsschot vloog de kruising in. Vlak voor tijd bracht Roos van der Veen de spanning nog wel terug: 2-1, maar verder dan dat kwam Ajax Vrouwen niet.

Op 4 maart hervat Ajax Vrouwen de competitie met het volgende topaffiche. In de Johan Cruijff Arena treedt het aan tegen Feyenoord. De wedstrijd begint zaterdag om 16.30 uur.

Opstelling Ajax Vrouwen: Kop; Kardinaal, De Sanders, Doorn, Weerden (Van der Veen/78); Spitse, Sabajo, Noordam; Grant (I. Hoekstra/79), Leuchter (Bakker/66), T. Hoekstra

VV Alkmaar

VV Alkmaar heeft met heel veel moeite de kwartfinale van de beker bereikt. In de uitwedstrijd tegen DSS moesten strafschoppen de doorslag geven na een 1-1 stand. DSS miste daarin drie van de zes pogingen, waarna Ilvy Zijp de ploeg van trainer Mark de Vries naar de volgende ronde schoot.