Telstar Vrouwen deelt late uppercut uit aan VV Alkmaar

De Noord-Hollandse derby tussen Telstar Vrouwen en VV Alkmaar is gewonnen door de Velsenaren. Een late goal van aanvoerder Dominique Bruinenberg leverde de volle buit op: 2-1.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar daar dacht Bruinenberg anders over. Zij maakte in de 85e minuut 2-1 en dat bleek de winnende treffer.

Camie Mol zorgde na elf minuten onbedoeld voor de openingstreffer. De verdediger van VV Alkmaar werkte de bal achter haar eigen doelman, Puck Louwes: 0-1. Vlak voor de rust werd het gelijk via Judith Roosjen.

🔚 @telstarvrouwen wint de 𝗱𝗲𝗿𝗯𝘆 en komt in punten gelijk met @VvAlkmaar 🧮 #ALKTEL #AzerionVrouwenEredivisie pic.twitter.com/JNRGUpPKzN

Door de zege blijft Telstar tiende in de vrouwen eredivisie, maar heeft het wel evenveel punten als VV Alkmaar. Zij spelen volgende week tegen koploper FC Twente, terwijl Telstar tegen Feyenoord speelt. Ajax Vrouwen speelt morgen in de Johan Cruijff Arena tegen de Rotterdammers, een unicum in het vrouwenvoetbal.