Mark de Vries blijft VV Alkmaar trouw en verlengt contract met één jaar

Mark de Vries is ook volgend seizoen de trainer van VV Alkmaar. De ploeg die uitkomt in de Vrouwen Eredivisie gaat graag langer door met de in Den Helder geboren trainer. De voormalig prof van onder andere FC Volendam en SC Cambuur zal daarom ook volgend seizoen aan het roer staan.

VV Alkmaar eindigde dit seizoen als achtste in de Vrouwen Eredivisie. In de KNVB-beker was de achtste finale het eindstation, nadat er in de verlenging met 5-6 werd verloren van Heerenveen. De Vries is sinds afgelopen zomer hoofdtrainer bij VV Alkmaar.

Automatismen

Op de website van de club laat De Vries weten met gemengde gevoelens terug te kijken op zijn eerste jaar in Alkmaar. "Het is een erg leuk jaar geweest voor ons, met ups en downs", aldus De Vries. "Wij hebben standaard 4-3-3 gespeeld. Hierdoor groeiden er steeds meer automatismen in bij de meiden. We misten alleen een overwinning tegen een van de topclubs in de poule, maar voetballend zijn we echt vooruit gegaan."