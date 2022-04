Titelrace eredivisie vrouwen blijft spannend na winst Ajax en oorwassing VV Alkmaar

Ajax Vrouwen heeft vanavond een uitzege geboekt bij sc Heerenveen. De nummer twee van de eredivisie won in Friesland met 2-0. Koploper FC Twente rekende thuis heel simpel af met VV Alkmaar en zette een monsterscore neer: 7-0.

Heerenveen ontving Ajax in het Abe Lenstra Stadion. Romée Leuchter scoorde in de 21e minuut met een heerlijke knal in de kruising. De Heerhugowaardse Stefanie van der Gragt verdubbelde na ruim een uur de voorsprong.

De ploeg van trainer Danny Schenkel heeft ook na vandaag drie punten minder dan FC Twente. VV Alkmaar bleek kanonnenvoer in Enschede door treffers van Fenna Kalma (3), Caitlin Dijkstra (2), Renate Janssen, Kayleigh van Dooren.

Vrijdagavond 20 mei spelen de twee titelkandidaten in de laatste speelronde tegen elkaar in Amsterdam. De komende twee weken zijn PEC Zwolle en Feyenoord de tegenstander van Ajax Vrouwen. FC Twente treft ADO Den Haag en PSV.