Pijnlijke nederlaag voor VV Alkmaar op bezoek bij hekkensluiter

Excelsior kwam al snel op voorsprong. In de zevende minuut bezorgde Sabrine Ellouzi de bal bij Britt Udink. De aanvalster bleef koel en zette de 1-0 op het scorebord.

De ploeg van Mark de Vries vocht zich terug in de wedstrijd en kwam na ruim een half uur op gelijke hoogte. Sanne Koopman was het eindstation na een snelle counter: 1-1. De thuisploeg miste na rust legio kansen, maar scoorde ook. Danielle Noordermeer maakte in de 86e minuut het winnende doelpunt.

Door het verlies moet VV Alkmaar naar beneden gaan kijken op de ranglijst. Als nummer zeven van de eredivisie is het gat met hekkensluiter Excelsior (negende) nog maar vier punten. ADO Den Haag, dat zesde staat, heeft zeven punten meer dan de Alkmaarders.