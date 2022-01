Corona treft ook het vrouwenvoetbal, bekerwedstrijd VV Alkmaar afgelast

De KNVB-bekerwedstrijd tussen VV Alkmaar en sc Heerenveen Vrouwen is afgelast. Reden hiervoor is het hoge aantal coronabesmettingen bij de ploeg uit Friesland.

VV Alkmaar zou vrijdagavond op Sportpark Robonsbosweg om 19.30 aanvangen tegen de opponent uit Heerenveen. Inzet is een plek in de kwartfinale van het nationale bekertoernooi. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is nog niet bekend.