WK het laatste kunstje van voetbalster Stefanie van der Gragt

De ervaren voetbalster speelde tot nu toe 101 interlands voor Nederland. "Na de zomer kan ik terugkijken op een geslaagde carrière waarin ik alles heb meegemaakt wat ik mee wilde maken als profvoetballer. Na het WK is het tijd voor nieuwe uitdagingen”, aldus Van der Gragt.

Van der Gragt maakte op 8 maart 2013 haar debuut voor Oranje in de wedstrijd tegen Zwitserland. Daarna groeide ze uit tot een vaste waarde bij het Nederlandse team. In 2017 won ze met Oranje het EK en in 2019 werd ze tweede op het WK met de Oranje Leeuwinnen.