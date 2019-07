Oranjeleeuwin Stefanie van der Gragt gehuldigd bij oude cluppie: "Dit doet wel wat met me"

HEERHUGOWAARD - In Heerhugowaard zijn ze trots op Oranjeleeuwin Stefanie van der Gragt. De voetbalster, die ooit begon bij voetbalclub Reiger Boys, kreeg de Gouden Reiger opgespeld door burgemeester Bert Blase. Dat is één van de hoogste onderscheidingen die je kunt krijgen in Heerhugowaard. Ook is ze erelid van de club en wordt er een voetbaltoernooi naar haar vernoemd. "Mooier dan dit kan toch niet."

Van der Gragt werd vanmiddag bij haar oude club Reiger Boys in het zonnetje gezet omdat zij als speelster van het Nederlandse vrouwenelftal fantastisch heeft gepresteerd op wereldniveau. Ze heeft het Nederlandse vrouwenvoetbal volgens de gemeente op de kaart gezet. "Door haar inzet en prestaties is zij een inspiratiebron voor de opgroeiende generatie voetballers", aldus burgemeester Blase.

Grote voorbeeld

Ondanks de hitte zijn veel meisjes en jongens naar de club gekomen om een handtekening en een foto te scoren. "Ze is mijn grote voorbeeld", zegt een meisje in een shirt van FC Barcelona. "Ik speel op dezelfde positie als haar en ze speelt bij mijn droomclub." Een ander meisje geeft haar een zelfgemaakte tekening. "Heel cool dat ze hier is. Ik heb haar altijd al eens willen ontmoeten."

Lees ook: Trotse ouders van Heerhugowaardse leeuwin Van der Gragt voorspellen score

Stefanie van der Gragt is geboren en opgegroeid in Heerhugowaard. Tegenwoordig woont en voetbalt ze in Barcelona. In 2017 won ze met de Oranjeleeuwinnen het EK in eigen land. Dit jaar stond ze in de finale van het WK maar Amerika bleek toen een maatje te groot. Ondanks die teleurstelling is ze blij met de huldiging bij haar oude club. "Ik heb heel veel waardering voor deze club. Ik ben hier groot geworden en ik ben erg dankbaar dat iedereen, ondanks het snikhete weer, hierheen is gekomen om mij te eren. Dat doet wel wat met me."