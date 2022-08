Clubloze Oranjeleeuwin Stefanie van der Gragt gaat in Italië voetballen

Van der Gragt tekent een contract tot en met de zomer van 2024 bij de nummer vijf van Italië. Het aanvankeijke plan van de centrale verdediger was om haar carrière bij Ajax af te sluiten, maar de Amsterdammers besloten anders. In onderling overleg werd besloten om haar contract niet te verlengen.

Onlangs speelde de 91-voudig international met Oranje op het EK in Engeland. Daar eindigde het toernooi in de kwartfinales tegen Frankrijk. Binnenkort wachten de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

In 2020 keerde Van der Gragt terug bij Ajax nadat ze de twee jaar daarvoor bij FC Barcelona speelde. In 2018 won Van der Gragt de landstitel en de beker met Ajax Vrouwen. Daarvoor kwam ze in actie voor AZ, Telstar, FC Twente en Bayern München.