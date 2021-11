Doelpunt Stefanie van der Gragt in blessuretijd helpt Oranje aan gelijkspel

De Heerhugowaardse Stefanie van der Gragt heeft vanmiddag een punt uit het vuur gesleept voor de Oranjeleeuwinnen in de WK-kwalificatie. In de 93e minuut kopte ze raak tegen Tsjechië: 2-2. Ook geboren Amsterdamse Merel van Dongen en Ajax-speelsters Sherida Spitse en Victoria Pelova stonden in de basis.

De wedstrijd zou gisteravond gespeeld worden, maar vanwege hevige sneeuwval in Ostrava werd het duel verplaatst naar vanmiddag. Katerina Svitková zette de Tsjechische vrouwen al na elf minuten op voorsprong met een fraai afstandsschot. Daniëlle van de Donk bracht Oranje snel na rust op gelijke hoogte, maar Simona Necidova wist daarna de 2-1 te maken.

Teleurgesteld, maar ook tevreden

Van der Gragt ging in de slotfase mee naar voren en dat werd beloond. Uit een voorzet van ex-Ajacied Kika van Es kopte de Ajax-verdedigster hard raak. Bij de NOS reageerde ze met gemengde gevoelens. "Teleurgesteld over het spel wat we hebben laten zien, dit is zeker niet goed genoeg. Maar wel tevreden met het punt door mijn doelpunt in de slotfase."

Na vijf wedstrijden staat Oranje bovenaan in de groep met elf punten. IJsland heeft pas drie duels gespeeld en kan met twee overwinningen op twaalf punten komen. De winnaar van de poule plaatst zich voor het WK van 2023. De negen nummers twee spelen in play-offs om twee tickets.