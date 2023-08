Jong en ambitieus: AZ vrouwen streven naar herkenbaar AZ-voetbal

De AZ vrouwen zijn begonnen aan de tweede week van de voorbereiding. Na een afwezigheid van twaalf jaar keren de Alkmaarders dit seizoen terug in de eredivisie. "Een voorspelling ga ik nog niet doen. Wij zijn bezig met een proces", aldus trainer Mark de Vries.

Mark der Vries wil nog geen voorspelling doen over komend seizoen

De trainer zal met een jong team gaan werken en wil herkenbaar AZ-voetbal gaan spelen. De Alkmaarders namen vorig seizoen de licentie van VV Alkmaar over. Naast De Vries zijn er meerdere spelers die de overstap van VV Alkmaar naar AZ hebben gemaakt.

Eén van die spelers is Floor Spaan. "Je hebt hier meer faciliteiten en wij krijgen meer begeleiding. Ook is de bereikbaarheid naar de club beter. Ik hoef maar een half uur op de scooter. Vorig jaar was dat anderhalf uur", vertelt een lachende Spaan.

