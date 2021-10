Marleen Molenaar in de Aftrap: 'Met Scheringa was AZ-vrouwenteam nooit verdwenen'

Het vrouwenvoetbal ontwikkelt zich in hoog tempo en AZ had in de eerste jaren van de profesionalisering een voortrekkersrol. In de beginjaren van de eredivisie werden de Alkmaarders landskampioen drie keer op rij landskampioen (2008-2010). Dat AZ niet meer van de partij is, doet Marleen Molenaar, toenmalig manager vrouwenvoetbal, pijn. "Als Scheringa er nog was geweest, was het nooit geskipt", zegt Molenaar vanavond in De Aftrap.