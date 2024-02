Wouter de Vogel maakt seizoen als hoofdtrainer af bij de AZ Vrouwen

Wouter de Vogel blijft de rest van het seizoen trainer van de AZ Vrouwen. Dat heeft de Alkmaarse club vandaag bekend gemaakt. De oud-prof verving sinds half oktober Mark de Vries, nadat die onwel was geworden op het trainingscomplex in Wijdewormer.

De 33-jarige De Vogel, oud-speler van onder meer AZ en Telstar, begon het seizoen als assistent van De Vries. De Alkmaarse club is tevreden over de ontwikkeling die de AZ Vrouwen sindsdien doormaken. Zo werd er recent gewonnen van Fortuna Sittard. AZ bezet in de eredivisie de achtste plaats.

Kevin Jansen assisteert De Vogel. Jansen blijft ook actief bij AZ Onder 16 jaar.