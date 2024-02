Opvallend swingend AZ ten onder in topper tegen Feyenoord

AZ verdiende in de topper tegen Feyenoord meer. Voor eigen publiek verloren de Alkmaarders onterecht met 0-1. Het spel van AZ sprankelde voor het eerst in maanden en zeker in de eerste helft kreeg de Alkmaarse club kans op kans. Voor de Rotterdammers scoorde Mats Wieffer.

AZ - Feyenoord - Foto: PRO SHOTS / Jasper Ruhe

Het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie om 14.30 uur betekende het startsein voor een zeer boeiende topper. Met Ruben van Bommel en basisdebutant Jayden Addai op de vleugels ging AZ op jacht naar de eerste competitieoverwinning van 2024. Toch kwam de thuisploeg al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Feyenoord kreeg net buiten het strafschopgebied een vrije trap. Quinten Timber schoot deze mogelijkheid op de paal en uit de rebound scoorde Mats Wieffer, 0-1. AZ groeit Even was AZ van de leg, maar langzaam groeiden de Alkmaarders in de wedstrijd met als aanjager Vangelis Pavlidis. De topscorer van de eredivisie creëerde twee aardige mogelijkheden. En door die momenten nam het zelfvertrouwen flink toe bij de ploeg van Maarten Martens. Waar AZ eerder dit seizoen in Rotterdam (1-0) geen schot op doel produceerde, kreeg de Noord-Hollandse club halverwege de eerste helft de ene naar de andere kans. Zeker Dani de Wit en Pavlidis hadden moeten scoren. Tekst loopt verder onder de tweet.

In de beginfase van de tweede helft gingen de AZ'ers vrolijk door met het overtuigende aanvalsspel. Wat zeer gewaardeerd werd door de Alkmaarse fans. Na maanden viel er eindelijk weer wat te genieten en dat was duidelijk hoorbaar vanaf de tribunes. Het laatste half uur nam de sprankeling wat af bij de Alkmaarders. De inzet en passie waren er nog wel, alleen de nauwkeurigheid ontbrak in de eindfase. Dat gaf Feyenoord vervolgens weer het geloof dat ze de punten mee naar Rotterdam konden nemen. Debuut Zeefuik Vlak voor tijd viel Lequincio Zeefuik nog in. De fysieke sterke aanvaller kwam afgelopen week over van FC Volendam. En hij was nog dicht bij de gelijkmaker in de laatste minuut. Echter hield Timon Wellenreuther, de vervanger van de uitgevallen Justin Bijlow, de bal knap uit het doel. En dus stapte AZ met lege handen van het veld. Ondanks het verlies blijft AZ vierde op de ranglijst. Wel heeft Ajax net zoveel punten, maar de Alkmaarders hebben een beter doelsaldo. Volgend weekend staat de thuiswedstrijd tegen Almere City op het programma, maar eerst gaat AZ woensdag naar Rotterdam voor de kwartfinale van de KNVB Beker tegen weer Feyenoord. Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Penetra (Van Brederode/83), Goes, Bazoer, Møller Wolfe (Zeefuik/83); Clasie, Mijnans (Belic/74), D. De Wit; Addai (Sadiq/62), Pavlidis, Van Bommel (Poku/46)