Fijne meevaller in aanloop naar tweeluik voor AZ: Ryan keert terug van Azië Cup

Mathew Ryan is uitgeschakeld op de Azië Cup met Australië. De doelman van AZ verloor na verlenging met 2-1 van Zuid-Korea. De uitschakeling van Australië is wel goed nieuws voor de Alkmaarders, aangezien Ryan sowieso komende woensdag tegen Feyenoord weer beschikbaar is. Het is nog onduidelijk of hij zondagmiddag al kan spelen.

Oud-Spartaan Craig Goodwin zorgde vlak voor rust met een volley nog wel voor de voorsprong. Zuid-Korea leek verslagen, totdat Hwang Hee-chan in de slotfase een penalty scoorde: 1-1. Tot overmaat van ramp scoorde Son Heung-Min in de verlenging het winnende doelpunt.

Het lijkt onmogelijk dat Ryan al speelt tegen Feyenoord. Zijn vervanger onder de lat is sinds de winterstop al de jonge Rome-Jayden Owusu-Oduro. Enkele dagen later zijn de Rotterdammers de tegenstander in de kwartfinale van de KNVB-beker. In die wedstrijd is de Australiër sowieso wel van de partij. Yukinari Sugawara is met Japan nog wel actief op de Azië Cup. Hij speelt zaterdagmiddag tegen Iran, waar Alireza Jahanbakhsh meedoet.