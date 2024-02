Twijfels moeten eruit bij AZ: "Overtuigd raken dat we goed kunnen zijn"

Hoewel de fans van AZ nog hadden gehoopt op een versterking, bleef het in Alkmaar stil op de late avond. Op Deadline Day was de slag al geslagen met de komst van Lequincio Zeefuik en de verhuur van Jens Odgaard. "Er staat nu een selectie die klaar is voor de rest van het seizoen", vertelt trainer Maarten Martens op het afsluitende persmoment.

AZ-trainer Maarten Martens neemt de transferperiode door - NH Sport / Stephan Brandhorst

Op de nieuwjaarsreceptie liet Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, weten dat er een te brede selectie staat. Na het vertrek van Jens Odgaard (Bologna), Djordje Mihailovic (Colorado Rapids), Kenzo Goudmijn (Excelsior) en Mexx Meerdink (Vitesse), is het middenveld wat uitgedund. Daartegenover stond de komst van Gonçalo Esteves (Sporting CP), Lequincio Zeefuik (FC Volendam) en Kristijan Belic (Partizan Belgrado). "Er is veel concurrentie en dan moeten de jongens hun plek gaan afdwingen", stelt Martens. Twijfels AZ verkeert momenteel niet in allerbeste vorm, maar krijgt wel twee ontmoetingen met Feyenoord voor de kiezen. Zondagmiddag komt de landskampioen naar Alkmaar en Martens hoopt dat zijn ploeg een keer de overtuiging kan laten zien. "We moeten niet te veel twijfelen, want we wisselen nog te vaak van gevoel. We moeten overtuigd raken dat we echt goed kunnen zijn."

"We hebben wel twee keer weerbaarheid getoond, maar dat wil niet zeggen dat we daarin een boost hebben gekregen" AZ-trainer Maarten Martens

Sinds Pascal Jansen werd ontslagen en Martens het roer overnam, zijn de resultaten bij AZ nog niet zichtbaar verbeterd. Tegen PEC Zwolle (2-2) en sc Heerenveen (2-2) werd in beide gevallen met pijn en moeite een punt over de streep getrokken. "We hebben wel twee keer weerbaarheid getoond, maar dat wil niet zeggen dat we daarin een boost hebben gekregen qua vertrouwen." Tekst loopt door onder de video.

Martens: "Wij hebben een wat onrustigere periode gehad" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Eerder dit seizoen verloor AZ met 1-0 in De Kuip van Feyenoord. In die wedstrijd produceerden de Alkmaarders geen enkel schot op doel. Een vervelende statistiek, die aangeeft dat de Rotterdammers verdedigend goed staan, maar ook dat AZ aanvallend niet bij machte was om potten te breken. "Dat was een moeilijke wedstrijd." Tekst loopt door onder de video.

AZ produceerde de laatste wedstrijd tegen Feyenoord 0 schoten op doel - NH Sport / Stephan Brandhorst