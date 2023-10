Trainer Mark de Vries niet op de bank bij nipte nederlaag AZ Vrouwen tegen Telstar

Vanwege de impact die de gebeurtenis had, werd de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard toen afgelast. Dat duel stond voor dezelfde avond op het programma.. Tegen Telstar verving assistent Wouter de Vogel De Vries. Door de minieme nederlaag blijven de vrouwen van AZ op vier punten staan. Ook Telstar heeft vier punten, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.

Ajax komt dit weekend niet in actie. Het duel tegen sc Heerenveen is uitgesteld, omdat Ajax in de voorronde van de Champions League tegen FC Zürich speelt. De heen \wedstrijd eindigde in een 6-0 zege, waardoor he hoofdtoernooi binnen handbereik is. Woensdag is de return op De Toekomst.