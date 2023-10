Ajax Vrouwen met één been (voor het eerst) in groepsfase Champions League

De voetbalsters van Ajax staan met één been in de groepsfase van de Champions League. Ze maakten gisteravond gehakt van FC Zürich, het werd daar 6-0. Met die marge zou je zeggen dat er volgende week in Amsterdam weinig meer mis kan gaan. En spelen in de groepsfase van de Champions League zou een primeur zijn, want de vrouwen van Ajax wisten zich daar eerder nog niet voor te plaatsen.