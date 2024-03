Julian Rijkhoff helpt Jong Ajax langs Jong PSV en hoofdrol Ernest Poku bij Jong AZ

Brandes zag zijn teamgenoten snel in de tweede helft de score nogmaals uitbreiden. Rijkhoff kreeg via de kluts van een PSV-verdediger de bal in de voeten en schoof de 3-0 in het doel. Ar'Jany Martha zorgde voor het eerstvolgende gevaar met een hard afstandsschot. Ditmaal kon Drommel de inzet wel keren. Het was pas diep in de eerste helft, dat PSV voor het eerst een grote kans kreeg. Invaller Dantaye Gilbert produceerde slechts een rollertje.

Jong Ajax voetbalde vervolgens simpel naar het einde van de wedstrijd. Door de zege hebben de jongelingen de vijftiende plek in de eerste divisie steviger in handen. Ze zijn volgende week vrij door de interlandbreak en spelen over twee weken tegen FC Emmen.

Jong Ajax: Setford; Henry, Brandes (Chahid/27), Verschuren, Martha; Vos, Fitz-Jim, Chourak; Banel, Rijkhoff, Kalokoh

Tekst gaat verder onder foto.