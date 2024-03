Dorpsraad mengt zich ook in strijd rondom camping Vogelenzang: "Het wordt een zootje"

"Dat betekent 365 dagen per jaar drukte richting de camping", zegt Jan Knijn. "Terwijl een goed ontsluiting ontbreekt. Er is maar één klein weggetje naartoe, via de zuidkant van het dorp. Dat betekent dat het nóg drukker wordt op de Vogelenzangseweg. De nieuwe camping wordt een soort Center Parcs. Dat iemand geld wil verdienen, vinden we prima, maar niet ten koste van de omwonenden en de omgeving. We zitten daar nota bene vlakbij een Natura 2000-gebied."

Bouwvergunning

Het zou Knijn verbazen als de nieuwe eigenaar een bouwvergunning krijgt. Hij noemt het voorbeeld van een manege vlakbij die dreigt te moeten stoppen. In het kader van het Natuur Netwerk Nederland moeten ondernemers land opgeven voor natuur. "En dan mogen op de camping 350 bungalows worden gebouwd? Dat is toch krom?"

De Dorpsraad wil een poging doen om de gemeente Bloemendaal te bewegen een wijziging aan te brengen in de omgevingswet die van toepassing is op de grond waar de bungalows zijn gepland. Volgens die wet mogen er nu 350 plekken bezet worden. De Dorpsraad wil terug naar honderd.

"De rechten van de kampeerders eerbiedigen we daarin. Zij hebben de eerste rechten. Ik hoop dat de gemeente hierin meegaat en actie onderneemt. Ik verwacht een wat pro-actievere houding van de wethouder (Henk Wijkhuisen, red.). Als hij achterover blijft leunen, komen we er niet. Dan kunnen de nieuwe eigenaren hun gang gaan en wordt het een zootje."