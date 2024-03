Onvrede na verkoop familiecamping Vogelenzang: "Weekendje kamperen kost straks 1500 euro"

In de petitie vraagt Kruythof de gemeente Bloemendaal om zich tot het uiterste in te zetten voor het behoud van de familiecamping en vooral geen medewerking te verlenen aan het ombouwen van het traditionele kampeerterrein in een luxe vakantiepark. De handtekeningenactie is inmiddels 230 keer ondertekend. "Het leeft", zegt Kruythof, die in zijn vrije tijd de raadsfractie van Zelfstandig Bloemendaal ondersteunt en met zijn caravan veel weekenden doorbrengt op de camping.

Brief

De kampeerders hebben vorige week een brief ontvangen waarin ze wordt meegedeeld dat de camping is verkocht aan MarinaParken, ook al eigenaar van Bad Nederrijn en Residentie Nieuw Loosdrecht. Op de site ontvouwt het bedrijf haar plannen met de tekst 'MarinaParken goes Bloemendaal'.

Er komen 350 luxe bungalows waarvan een aantal nog voor de start van het zomerseizoen op de camping zal verrijzen. Een deel van het terrein blijft beschikbaar voor de 'campinggasten'. Wie daarmee precies worden bedoeld en hoe groot het terrein is dat zij ter beschikking krijgen, is niet bekend.

Passanten

Kruythof: "Mijn gevoel zegt dat er straks alleen plaats is voor passanten (vakantiegangers die maar een paar dagen blijven, red.). Al weet ik dat niet zeker. Er is nog veel onduidelijk, maar één ding staat vast: dat de klassieke manier van recreëren voor mensen die het niet al te breed hebben op het punt staat te verdwijnen. Je ziet het op de kop van de Zeeweg in Bloemendaal, in Spaarnwoude en ook in Zandvoort."

Sandevoerde

In de badplaats is enkele jaren geleden Camping Sandevoerde in handen gekomen van een investeringsmaatschappij. Die maakt haast met de bouw van 260 chalets op het kampeerterrein waar al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw Amsterdamse gezinnen de zomers in een caravan doorbrengen. De opbrengst daarvan staat in geen verhouding tot de winst die de bouw van chique bungalows oplevert.

Morele kant

Kruythof: "Ik gun het de eigenaren van Camping Vogelenzang dat ze een mooi bedrag aan de verkoop overhouden en ik snap best dat de koper er iets aan wil verdienen. Maar er is ook een morele kant: hele volksstammen wordt hun pleziertje ontnomen op het moment dat het grote geld z'n intrede doet. Je ziet langs de hele kust dat investeerders kampeerterreinen opkopen. Dat betekent dat een weekendje op de camping je straks 1500 euro kost. Dan kan alleen de happy few nog betalen. Daarom is nu het moment dat wij zeggen: genoeg is genoeg."