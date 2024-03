De Peiling: de camping moet een kampeerplek blijven

In een brief aan de kampeerders van camping Sandevoerde in Zandvoort heeft de nieuwe eigenaar aangekondigd dat alle huurcontracten worden opgezegd met ingang van volgend jaar.

Dit lezen we vaker in het nieuws de afgelopen tijd: steeds meer campings worden omgebouwd naar luxe bungalowparken. Dat is jammer, want waar moet je nou heen met je tentje, je caravan of je campertje. De camping moet de camping blijven!?

Ben je het daarmee eens? Wil jij graag je tentje opzetten op een ouderwetse camping of ben je juist meer van de luxe chaletparken? En hoe ging dat vroeger bij jullie thuis, gingen jullie wel eens kamperen met het hele gezin, en waar dan? Deel jouw mening en campingverhalen op onze Facebookpagina en vanaf 16.30 uur op NH Radio!