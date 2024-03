Luxe chalets nemen kampeerplekken over, recreanten Sandevoerde stappen wéér naar rechter

Veel van de ongeveer honderdtwintig kampeerders, voornamelijk Amsterdammers, staan al tientallen jaren met hun caravan op het stuk duingrond tussen de voormalige trambaan, zorgcentrum Nieuw Unicum, de Kennemerweg en de Zandvoortselaan. Vanwege hun onder druk staande vrijetijdsbesteding voelen ze zich gedwongen een harde strijd te voeren om hun 'ouderwetse' manier van kamperen in stand te houden.

Rechter

Vorig jaar konden ze een gedwongen vertrek voor de rechter afwenden: de onder de toenmalige naam Dutchen Group opererende ontwikkelaar moest zijn plannen intrekken om tweehonderdzestig luxe chalets neer te zetten op het kampeerterrein.

De projectontwikkelaar mag zijn naam in de tussentijd dan hebben omgedoopt in 'Sandevoerde Ontwikkeling', de plannen om het kampeerterrein te transformeren in een 'eigentijds' park, inclusief een imposante recreatieplas, zijn onveranderd.

'Verroompottisering'

De ongecontroleerde groei van vakantiewoningen waar camping Sandevoerde tegen protesteert, wordt 'verroompottisering' genoemd. De vier grootste vakantieketens, Roompot, EuroParcs, Centerparcs en Landal GreenParks, bouwen op grote schaal recreatiewoningen op oude kampeerplaatsen die als beleggingsobjecten worden verhuurd.

Sandevoerde is één van de laatste terreinen met louter stacaravans. Deze manier van recreëren is veel minder lucratief voor de eigenaren van de grond, mede doordat de bungalows het hele jaar bewoond zijn en Sandevoerde alleen het zomerseizoen open is. 1 april mogen de campinggasten hun caravans er weer neerzetten. Maar voor hoelang nog?

Aan die onzekerheid willen de kampeerders een einde maken. Behalve door de juridische messen te slijpen, proberen ze dat door vanavond voorafgaand aan een commissievergadering over de nieuwe toeristische visie van Zandvoort te protesteren. Ook willen ze later tijdens de bijeenkomst een actievere rol van raadsleden te vragen.

'Wethouder opereert autonoom'

Geert Sijtzema, namens de Vereniging Sandevoerde, die de belangen van de kampeerders behartigt: "Ik denk dat we wel met een man of zestig, zeventig aanwezig zullen zijn. Het doel is de raadsleden duidelijk te maken wat er allemaal speelt, zodat ze de wethouder (Martijn Hendriks, red.) serieus kunnen controleren. Ik heb de indruk dat niet iedereen even goed op de hoogte is en de wethouder autonoom opereert. Straks wordt de aanlegvergunning toegekend en is het hele proces onomkeerbaar, terwijl er allerlei dingen zijn gebeurd die niet deugen."