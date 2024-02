Nieuwe wending in camping Sandevoerde-soap: naast luxe chalets ook woningen?

Een aantal Zandvoortse politieke partijen wil laten onderzoeken of er woningbouw mogelijk is naast camping Sandevoerde. Opmerkelijk, want de eigenaar van het terrein wil daar en op de grond van het vakantiepark juist een paar honderd luxe chalets plaatsen. De kampeerders zijn daar fel op tegen en proberen nog jarenlang hun plekken te behouden. Ook woningbouw zien ze niet zitten.

Het gaat in dit geval om het grasveld naast camping Sandevoerde. Het zijn de voormalige velden van voet- en softbalclub The Zandvoort Boys (TZB). De partijen CDA, GroenLinks, PvdA, Jong Zandvoort en VVD zien het als één van de laatste plekjes in Zandvoort waar nog woningen gebouwd zouden kunnen worden. En die zijn hard nodig in het dorp. Tekst loopt verder na de foto

De voormalige voetbalvelden van TZB, die nu alleen nog recreatief worden gebruikt - Foto: NH Media / Paul Tromp

Ze vragen burgemeester en wethouders dinsdagavond om contact te zoeken met de eigenaar van het terrein en te praten over mogelijke woningbouw. "We merkten onlangs tijdens een bijeenkomst voor omwonenden dat de eigenaar niet onwelwillend tegenover woningbouw daar staat", legt Ralf Endstra van het CDA uit. "We willen daarom graag weten wat er mogelijk is. Het hoeft niet meteen een hele wijk te zijn. Al is het maar een straatje." Verbazing "Woningen naast ons vakantiepark? Op initiatief van de gemeente? Die kende ik nog niet", reageert Geert Sijtzema, recreant en woordvoerder namens de kampeerders op Sandevoerde, verbaasd. Hij kent vooral het plan van de eigenaar om daar enkele honderden chalets te plaatsen. Dat zou namelijk betekenen dat de recreanten en hun wagens moeten verdwijnen. Tot nu toe wisten ze dat met succes aan te vechten. Tekst loopt verder na de foto.

De familie Nicolaij en Geert Sijtzema, recreanten op camping Sandevoerde - Foto: NH Media / Paul Tromp

Om woningen te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan veranderen van 'recreatie' naar 'woningbouw'. Volgens Endstra kan dat snel voor elkaar zijn. "Ik heb met de gedeputeerde gesproken en die is best enthousiast. Als er niet te veel bezwaren worden ingediend, kan het snel gaan." 'Krachten bundelen met omwonenden' "Dat is helemaal niet even zo geregeld", vertelt Sijtzema. "Daar gaat hele lange tijd overheen en, inclusief procederen, kan dat jaren gaan duren." Hij wijst erop dat veel buurtbewoners ook faliekant tegen de bouw van chalets en/of woningen zijn. "Komende zondag zitten we met ze om tafel. We gaan onze krachten bundelen", legt Sijtzema uit. Tekst loopt verder na de foto

Een besneeuwde camping Sandevoerde in april 2022 - Foto: NH Media / Paul Tromp

Sijtzema is ergens wel een heel klein beetje bezorgd. "Als ze de bestemming daar toch kunnen veranderen, dan is het natuurlijk een hele kleine stap naar het veranderen van het bestemmingsplan van Sandevoerde. Dan zeggen ze straks 'sorry meneer, er is nou eenmaal woningnood en geen campingnood'." "Ik begrijp daarom wel dat de eigenaar geen problemen heeft met een paar woningen, om zo de politiek een beetje te helpen. In ruil daarvoor kan hij straks ook lekker zijn chalets plaatsen. Bovendien, er zijn nog wel meer plekken in Zandvoort waar ze woningen kunnen bouwen. Wat dacht je van de omgeving van het circuit?" Zorgen omwonenden Omwonenden van het oude TZB-terrein deelden onlangs hun zorgen met de gemeenteraad. Ze vrezen voor grote toename van het autoverkeer en verslechtering van het omliggende natuurgebied als er chalets pal achter hun achtertuinen zouden komen. Ook zouden er problemen zijn met de hoge grondwaterstand onder het oude TZB-terrein. Sijtzema wijst daar ook op. "Het is daar waterwingebied. Nu staat alles ook helemaal blank daar. PWN geeft aan dat daar verder niets gebeurt zonder hun toestemming." Endstra had daar nog niet eerder over gehoord. "Voor die huizen heeft het waarschijnlijk weinig gevolgen. Die liggen daar allemaal wat hoger. Bovendien, de halve Noord-Hollandse kust staat nu onder water." Tekst loopt verder na artikel

