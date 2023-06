Krijgt camping Sandevoerde straks geen luxe chalets, maar wel een tijdelijk azc naast de deur?

Zandvoort is nog hard op zoek naar een alternatieve locatie voor een azc, in plaats van pal naast parkeerterrein De Zuid. Een definitief besluit daarover wordt naar 17 oktober doorgeschoven, omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond. Eén van de alternatieve locaties is het voormalig voetbalterrein van The Zandvoort Boys (TZB), naast camping Sandevoerde.

De voormalige voetbalvelden van TZB, die nu alleen nog recreatief worden gebruikt - NH Nieuws / Paul Tromp

Als het aan de eigenaar van het kampeerterrein ligt, wordt Sandevoerde uiteindelijk een park met luxe chalets. De recreanten hebben zich daar de afgelopen tijd flink tegen verzet, tot in de rechtbank aan toe. Uiteindelijk mogen ze er voorlopig blijven staan met hun wagens. De bouw van de chalets ligt namelijk stil in verband met het ontbreken van vergunningen. Aangezien er nu toch geen werkzaamheden op het terrein zijn, wordt er tussen de gemeente en de eigenaar gesproken over een mogelijke tijdelijke plaatsing van een azc naast camping Sandevoerde, op de voormalige voetbalvelden van TZB. Asielzoekers op het grasveld Zandvoort moet de komende jaren namelijk enkele tientallen asielzoekers opvangen en dácht een geschikte locatie te hebben gevonden: op een grasveld naast parkeerterrein De Zuid, achter de boulevard. Die keuze leidde tot aardig wat protest onder omwonenden. De raad vroeg daarom aan wethouder Martijn Hendriks of hij ook de alternatieve locaties nog eens goed onder de loep wilde nemen. Dat deed Hendriks. Inmiddels zijn negen locaties, waaronder De Zuid en het TZB-terrein, nogmaals onderzocht of ze geschikt zijn om als (tijdelijke) locatie voor een azc te dienen. Tekst loopt door onder de foto.

De mogelijke locatie van het asielzoekerscentrum in Zandvoort, naast parkeerterrein De Zuid - NH Nieuws / Paul Tromp

De conclusie uit het onderzoek is dat het gebied naast parkeerterrein De Zuid nog steeds als meest geschikte locatie wordt gezien. Toch wordt het oordeel over de definitieve locatie uitgesteld tot oktober, omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond. In het overzicht staat het TZB-terrein bijvoorbeeld nog in 'onderzoek'. Het zou daar dan om een 'tijdelijke mogelijkheid' gaan. Tekst loopt door na de foto.

Toen er nog werd gevoetbald bij TZB (op de achtergrond camping Sandevoerde) - René Rubeling