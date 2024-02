Woningbouw naast camping Sandevoerde wordt onderzocht, maar lijkt onhaalbaar

Burgemeester en wethouders van Zandvoort gaan in overleg met de eigenaar van het grote grasveld naast camping Sandevoerde om te kijken of er nieuwbouwwoningen kunnen komen op het perceel. Maar de kans is klein dat die projectontwikkelaar wil meewerken aan die plannen.

De Zandvoortse gemeenteraad nam dinsdagavond een motie aan die was ingediend door het CDA, GroenLinks, PvdA en VVD. Het voorstel werd ook omarmd door Jong Zandvoort en PVV. D66 en OPZ stemden tegen.

De raad wil dat het gemeentebestuur gaat praten met de projectontwikkelaar die eigenaar is van de camping en van het grasveld waar voorheen sportclub The Zandvoort Boys zat. Tijdens de raadsvergadering liet wethouder Martijn Hendriks weten dat er al met die eigenaar gesproken is over eventuele bouwplannen.

Woningnood

De ontwikkelaar wil juist honderden vakantiechalets neerzetten op het veld en op het campingterrein, zegt de wethouder. "Woningen zijn hard nodig in Zandvoort, de wachttijd voor een sociale huurwoning is hier negen jaar", zegt Hendriks. "Maar als je op dit terrein woningen wil bouwen, moet onder meer het bestemmingsplan worden aangepast. Dat kan allemaal jaren gaan duren." Hendriks belooft om opnieuw met de projectontwikkelaar te gaan praten, maar: "Verwacht er niet te veel van."

De omwonenden en de vaste kampeerders van Sandevoerde zien de woningbouwplannen niet zitten. Eerder dwongen de recreanten bij de rechter al af dat ze voorlopig in hun stacaravans op de camping kunnen blijven zitten. Het feit dat er niet of nauwelijks met de omwonenden is gesproken over het plan om woningen te bouwen op het veld naast de camping, was voor D66 en OPZ de belangrijkste reden om tegen de motie te stemmen.