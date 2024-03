Camping Vogelenzang verkocht: protest kampeerders tegen bouw luxe bungalows

De nieuwe eigenaar wil voor de zomer 350 nieuwe bungalows neerzetten op de camping. Voor de kampeerders blijft een veldje beschikbaar, maar zij vinden dat veldje veel te klein. Om hun camping te redden zijn de kampeerders daarom met een handtekeningenactie begonnen. De petitie is inmiddels al 113 keer ondertekend.

Authentieke kampeerders

De kampeerders van Camping Vogelenzang zijn met die van Camping Sandevoerde in Zandvoort een van de laatste authentieke recreanten aan de Noordzeekust. Hun traditionele manier van recreëren (met een caravan of tent) staat flink onder druk. Investeerders kunnen flink winst maken door op 'hun' plek luxe zomerhuizen te bouwen. De kampeerders van Sandevoerde zijn in een juridische strijd verwikkeld sinds het terrein enkele jaren geleden is verkocht aan een projectontwikkelaar. Die wil er 260 chalets bouwen.

MarinaParken beheert al twee vakantieparken in Nederland: Bad Nederrijn en Residentie Nieuw Loosdrecht.