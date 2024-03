Kampeerders willen onderzoek naar nieuwe eigenaar Sandevoerde: gemeente zwijgt

Vaste kampeerder Geert Sijtzema vroeg gisteravond tijdens de commissievergadering, namens de recreanten, naar de toeristische visie van wethouder Martijn Hendriks. De kampeerders willen dat er een bibob-onderzoek wordt ingesteld door de gemeente.

Van deze 'wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur', ook wel bibob genoemd, kunnen lokale overheden gebruik maken om te voorkomen dat onbewust criminaliteit wordt gefaciliteerd.

20 miljoen euro

Sijtzema zei Kennemer Park daar niet van te beschuldigen, maar suggereerde dat een Bibob-onderzoek wel op zijn plaats zou zijn, om erachter te komen met wie de gemeente nu precies onderhandelt. Uit onderzoek zou namelijk zijn gebleken dat 20 miljoen euro het hoogste bedrag is dat ooit is betaald bij de overname van een kampeerplaats in Nederland.

Ook vindt hij het ondoorzichtig dat de nieuwe eigenaar een zogeheten trust company is, waar vijftig bedrijven onder hangen. "Met wie praten jullie?", vroeg hij Hendriks. "Wij kennen ze niet! Als je in Zandvoort een restaurantje wil beginnen, volgt een Bibob-onderzoek, maar als het om een camping gaat van 20 miljoen, dan kan het gewoon. Dat is heel bijzonder. Een Bibob-onderzoek is de morele plicht van de gemeente."

AVG

Het antwoord op de vraag of de gemeente een onderzoek begint naar de eigenaar, die de familiecamping wil omvormen tot een luxe vakantiepark, valt onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zei Hendriks. "Daar doet de gemeente dus geen mededelingen over."