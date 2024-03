Petitie tegen bungalows op Camping Vogelenzang al meer dan duizend keer ondertekend

De vaste kampeerders, die er vaak al tientallen jaren verblijven in hun (sta-)caravans, vrezen voor hun toekomst op het terrein bij de duinen. De nieuwe eigenaar, MarinaParken, heeft namelijk aangekondigd er 350 luxe bungalows te willen neerzetten. Dat heeft het bedrijf eerder gedaan op een eveneens rustieke familiecamping in Loosdrecht, die is veranderd in 'Residentie Nieuw Loosdrecht'. Er worden daar vakantievilla's aan het water aangeboden voor zo'n 700.000 euro.

Residentie Bloemendaal

In Vogelenzang hebben de vaste kampeerders 'op korte termijn geen veranderingen te vrezen', heeft directeur Jos Angelier eerder gezegd tegen NH. Wel is de naam van de camping, net als in Loosdrecht, vast gewijzigd. De plaatsnaam Vogelenzang keert daarin niet terug. Voortaan heet de camping 'MarinaPark Residentie Bloemendaal.'

Aanwijzingen

Coen Kruythof ziet daarin aanwijzingen dat MarinaParken met Camping Vogelenzang dezelfde plannen heeft. Hij vreest dat daarin geen plaats is voor de vaste kampeerders. "Je ziet die ontwikkeling door het hele land, zoals in Bloemendaal aan Zee en in Buitenhuizen. Luxe bungalows neerzetten blijkt voor dit soort bedrijven zeer lucratief."

'Gemeente heeft sleutel in handen'

Volgens Kruythof heeft de gemeente Bloemendaal de sleutel in handen als het gaat om de toekomst van de camping. "Verkopen mag altijd", zegt hij. "Dat kunnen we de oude eigenaar niet kwalijk nemen. Waar het om gaat is de exploitatie. Wie zijn die nieuwe eigenaren en wat zijn hun plannen? Daar moet de gemeente alert op zijn. Op de site van MarinaParken lees ik dat kopers het hele jaar in hun bungalow mogen verblijven. Maar is dat ook echt zo? Gaat de gemeente daar vergunning voor verlenen?"